Политическую элиту США назвали «домом престарелых с ядерной кнопкой»

Политическая система США переживает серьезный кризис геронтократии, вызванный концентрацией власти в руках стареющих элит. Об этом заявил аналитик Брэд Шеффер в журнале Washington Examiner.

По мнению автора, представители Белого дома и конгресса продолжают удерживать руководящие посты, несмотря на явное снижение физического и когнитивного здоровья.

По словам Шеффера, увеличение продолжительности жизни привело к неоправданному продлению политических мандатов. Он ставит под сомнение способность пожилых лидеров принимать критически важные решения в сферах ядерной безопасности, военной стратегии и экономики, если их способность адекватно воспринимать информацию нарушена. В своей статье аналитик метафорически называет Вашингтон «домом престарелых с ядерной кнопкой».

Статистические данные подтверждают масштаб проблемы в законодательной ветви власти: 35 из 100 сенаторов старше 70 лет, 65 сенаторов достигли пенсионного возраста, шестеро законодателей родились еще до или во время Второй мировой войны, а такие ветераны политики, как Митч Макконнелл и Чак Грассли, находятся в Сенате более 40 лет.

При этом наблюдается резкий демографический дисбаланс: молодежь (25–39 лет), составляющая почти 29% населения, занимает лишь одно из 18 мест в конгрессе.

Проблема затрагивает и исполнительную власть. Как отмечается в статье, даже 80-летний президент США Дональд Трамп, отличающийся повышенной энергичностью на фоне сверстников, демонстрирует признаки усталости.

Аналитик связывает доминирование пожилых политиков в американской системе управления с тем, что пребывание во власти открывает широкие возможности для личного обогащения и лоббистской деятельности, что удерживает элиты от добровольного ухода. Дополнительными факторами выступают крайне высокий процент переизбрания текущих парламентариев (порядка 90–95%), а также отсутствие в законодательстве США возрастных лимитов на число депутатских мандатов.

В качестве главных угроз сложившейся ситуации Шеффер выделяет снижение качества управления и кризис легитимности. Он подчеркивает, что из-за возможной недееспособности лидеров реальные рычаги управления могут переходить к невыборным помощникам и советникам, что фактически подрывает принципы демократии.

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