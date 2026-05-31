Трамп похвастался своими результатами теста на интеллект

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что прошел медицинское обследование с очень хорошими результатами и вновь без ошибок справился с тестом на когнитивные способности.

По словам американского лидера, обследование провели в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

«В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 (баллов — ред.) из 30», — похвастался он.

Он подчеркнул, что сдавал этот тест уже в четвертый раз и каждый раз показывал идеальный результат. Кроме того, Трамп сообщил, что за все разы правильно ответил на 120 из 120 вопросов. По его словам, такой результат свидетельствует о крайне высоком уровне интеллектуальных способностей.

В целом Трамп заявил, что плановый медосмотр не выявил у него никаких проблем со здоровьем.

Накануне газета The Washington Post писала, что глава Штатов за последние 13 месяцев регулярно попадает в больницы и проходит медобследования. По информации издания, в апреле прошлого года Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр, а затем вернулся к врачам в октябре для «планового последующего обследования». По данным СМИ, этот визит состоялся после того, как президент появился на публике с синяками и красными пятнами на шее и руках, что вызвало беспокойство у общественности.

