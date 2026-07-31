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Политика

В России назвали одну из целей визита Кушнера и Уиткоффа в Киев

Политолог Асафов: Кушнер и Уиткофф объяснят Киеву необходимость уступок
Reuters/Global Look Press

В ходе визита в Киев спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попытаются объяснить украинской стороне неизбежность уступок. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Асафов.

«Кушнер и Уиткофф определенно будут объяснять Зеленскому, что надо соглашаться сейчас на те условия, которые выдвигает нынешняя администрация, пока она еще сильна. Кроме того, сам Зеленский много задолжал американцам, много обещал, но мало сделал», — пояснил спикер.

С другой стороны, подобный визит может стать очередной попыткой «сверить часы» на фоне изменившейся реальности, считает Асафов.

«Я думаю, что это также может быть очередная встреча по выявлению каких-то новых условий, поскольку реальность изменилась необратимо — и на фронте, и в политическом пространстве, и внутри киевского политического истеблишмента. Это будет очередная сверка часов», — заявил политолог.

Американский президент Дональд Трамп в интервью газете Financial Times заявил, что его внимание сосредоточено на мирном прекращении конфликта России и Украины. Именно поэтому два его спецпосланника, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, посетят Украину в ближайшие дни.

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине закончилась. Мы ищем мира», — подчеркнул Трамп.

Ранее в России объяснили, почему Кушнер и Уиткофф едут в Киев, а не в Москву.

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