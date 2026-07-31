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Политика

В Евросоюзе обеспокоены кибердеятельностью КНДР

В ЕС заявили об ущербе экономике объединения из-за кибердеятельности КНДР
Yana Rodenbusch/Reuters

Кибердеятельность Северной Кореи все чаще причиняет серьезный экономический ущерб странам Евросоюза и их союзникам, в первую очередь затрагивая коммерческие организации. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей (ЕСВС)

В нем подчеркивается, что подобная активность позволяет Пхеньяну пополнять бюджет для реализации своих противозаконных ракетно-ядерных проектов и создает опасность для международной стабильности и безопасности.

«ЕС разделяет обеспокоенность Японии и других партнеров по поводу схемы с использованием IT-специалистов, в рамках которой сотрудники спецслужб КНДР предлагают свои услуги в качестве удаленных IT-специалистов под вымышленными именами, чтобы получать доход для КНДР», — рассказали также в ЕСВС.

Ключевыми мерами противодействия этой угрозе в Брюсселе называют информирование общественности и скоординированные коллективные действия.

«Мы поддерживаем наших партнеров в противодействии этой схеме. ЕС и ранее принимал меры против злонамеренной кибердеятельности КНДР, в частности, используя свои санкционные режимы, и мы будем делать еще больше», — подчеркнул представитель ЕСВС.

Он заверил, что ЕС продолжит совместную работу с союзниками, направленную на предупреждение, сдерживание и реагирование на подобные угрозы, чтобы гарантировать международную безопасность и устойчивость, а также сохранение открытого, свободного и защищенного глобального киберпространства.

Ранее страны ЕС обвинили Россию в кибератаках.

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