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Политика

В НАТО не смогли начать поставки оружия на Украину в рамках программы PURL

РИА: НАТО не смогло запустить передачу Украине оружия США по программе PURL
Yves Herman/Reuters

НАТО не смогло запустить передачу оружия американского производства Украине по программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет для конгресса Соединенных Штатов.

По данным агентства, 21 страна — член Североатлантического альянса внесла в программу $4,15 млрд. Деньги были выделены еще к 31 марта текущего года и поступили в американское казначейство, но до контрактов на оружие до сих пор не дошли.

В материале утверждается, что ускорить поставки оружия Киеву за счет уже имеющихся у Вашингтона запасов также не удалось. США до конца марта могли использовать квоту на $4,96 млн, которая позволяла отправить на Украину оружие непосредственно со складов Пентагона. Однако американская сторона так этого и не сделала, поскольку была занята обеспечением собственной боеготовности.

PURL — программа, созданная для координации поставок на Украину оружия, произведенного в Соединенных Штатах. Инициатива была запущена в июле прошлого года. В рамках программы страны — члены и партнеры НАТО должны финансировать передачу Киеву американского оружия, а украинская сторона должна определять свои критические потребности и согласовывать пакеты с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом.

Ранее в США ответили на требование РФ перестать накачивать Украину оружием.

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