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Политика

В США запретили импорт человекоподобных роботов из Китая

В США запретили ввоз в страну новых китайских роботов-гуманоидов
AgiBot_zhiyuan/X

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, решение обосновано необходимостью защитить развитие ИИ в стране от угроз нацбезопасности и вернуть ключевые перспективные производства в США. Кроме того, в Соединенные Штаты теперь нельзя ввозить инверторы питания, позволяющие подключать возобновляемые источники энергии и аккумуляторы к сетям и оборудованию центров обработки данных.

Меры затрагивают только модели роботов и инверторов, которые еще не прошли сертификацию регулятора. При этом FCC также может отозвать разрешения на продажу моделей, которые уже были разрешены к покупке в Соединенных Штатах.

Reuters отмечает, что американская администрация стремится так защитить цепочку поставок искусственного интеллекта от «китайских угроз» — сбоев, кражи данных и кибератак. Одновременно власти побуждают компании переносить производство на территорию США.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Пекин «призывает США прислушаться к объективным и рациональным голосам деловых кругов обеих государств» и «прекратить очернять компании из Китая и угрожать им санкциями». Китайские власти готовятся принять ответные меры.

По данным источников Reuters, в дальнейшем FCC сделает исключения для многих некитайских поставщиков — аналогично тому, как это делали в недавних запретах на зарубежные беспилотники и маршрутизаторы.

Ранее в США заявили о желании подключить КНР к переговорам по ядерному оружию.

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