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Политика

В Госдуме назвали гибель монаха в ЛНР символом противостояния ценностей

В Госдуме назвали гибель монаха Рафаила символом противостояния ценностей и мировоззрений
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Гибель монаха Рафаила в Луганской народной республике (ЛНР) является символом более широкого противостояния ценностей и мировоззрений. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.

«Ситуация с гибелью монаха Рафаила в ЛНР вновь показывает, насколько трагично переплетаются военные действия и судьбы людей, связанных с духовным служением», — сказал он.

Чепа также подчеркнул, что за любыми политическими решениями стоят реальные человеческие жизни.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковую машину, в которой ехали священнослужители. В результате налета погиб монах Рафаил (Михаил Анисимов), иеромонах Иларион (Качур) получил осколочное ранение ноги.

Русской православной церкви (РПЦ). отметили, что ВСУ ударили по «Ниве» со священнослужителями при помощи американского БПЛА «Хорнет».

Ранее МИД России обвинил Киев в сознательных атаках на пассажирские автобусы.

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