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Политика

В России не исключили, что Зеленский пытался создать свой «дух Анкориджа»

Политолог Гафарова: Зеленский пытался создать свой дух Анкориджа на встрече с Трампом
V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский попытался создать свой аналог «духа Анкориджа» в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Украинская сторона в ходе встречи с Трампом могла попытаться сформировать свой «дух Анкориджа», то есть набор договоренностей, на которых будет строиться дальнейшее урегулирование с согласия и при содействии американской стороны. При этом американский президент прекрасно знал, что его будут пытаться втянуть в политическое шоу, и, сделав встречу закрытой, Трамп сознательно ушел от каких-либо гарантий Украине», — сказала политолог.

По ее мнению, уже сейчас можно утверждать, что исторической эта встреча не стала, так как разговор был относительно коротким. И все же бесполезной для Зеленского она тоже не была — он подтвердил, что сохранил личный канал взаимодействия с Трампом, оставил в повестке вопрос с Patriot, добавила Гафарова.

«Атмосфера встречи Трампа с Зеленским, можно не сомневаться, изменилась. Американская администрация перестала воспринимать Украину как безнадежно проигрывающую сторону. И даже заметно, что Зеленского в Вашингтоне принимали подчеркнуто более тепло, чем Биньямина Нетаньяху. Украинский президент провел встречи с оборонными подрядчиками, лоббистами и вовсе не был изолирован в период визита», — заявила американист.

Трамп сдался под натиском проукраинских лоббистов, но по-прежнему сохраняет осторожность, не желая ввязываться в прямой конфликт с Москвой, считает эксперт. Гафарова заключила, что сейчас американская сторона дает Киеву возможность доказать свою полезность, но не гарантирует устойчивой политической поддержки.

Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Встреча прошла в закрытом режиме.

«Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!» — написал глава Белого дома.

Ранее в России объяснили, почему переговоры Трампа и Зеленского носили закрытый характер.

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