Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне расписывал свои выдуманные успехи ВСУ на фронте, чтобы получить от США поставки Patriot. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«ВСУ по сути не совершили никаких особых успехов на фронтах. Наоборот, ежедневно российская армия постепенно наступает и занимает новые территории. Тот пиар, который Зеленский выдал в Вашингтоне — это, по сути, пиар терроризма. ВСУ просто совершают налеты, взрывают, поджигают, рассчитывая показать всему миру якобы успехи», — сказал сенатор.

По его мнению, главной целью Зеленского в Вашингтоне было добиться реальных соглашений о поставках Patriot, но Москве не стоит обращать на эти потуги внимания.

«Уже сейчас российские войска парализовали во многом логистику, особенно морскую логистику Украины. Там идет крах в плане поставок бензина, топлива. Мы наносим очень чувствительные удары украинцам. А заверения Зеленского о том, что вот сейчас все пойдет — это полная ерунда. На что он рассчитывает? Что Patriot через два года будет выпускать Украина? Не будет. Я не уверен, что через два года Украина вообще сохранится как целостное государство», — заключил Джабаров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. Об этом сообщает портал Axios.

Ранее Зеленский утверждал, что Украина получит лицензию на производство ракет Patriot.