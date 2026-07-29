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Политика

В России объяснили, почему переговоры Трампа и Зеленского носили закрытый характер

Политолог Мирзаян: Зеленский и Трамп могли обсуждать чувствительные компромиссы
V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп могли обсуждать чувствительные компромиссы, именно поэтому встреча происходила в закрытом режиме. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог Геворг Мирзаян.

«У нас очень мало информации о том, что было на встрече Зеленского и Трампа, как она проходила, что они обсуждали. Но тот факт, что все это обсуждалось за закрытыми дверями, свидетельствует о том, что вопросы были достаточно чувствительными. Возможно, в чем-то даже неприятные для Зеленского», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что даже в последующих выступлениях Зеленский не мог дать четкого ответа относительно предмета переговоров.

«Зеленский не дал никакой конкретики. Это может служить доказательством двух вещей. Либо они действительно ни о чем не договорились, либо обсуждали гораздо более серьезные вопросы, которые Зеленский озвучивать не хочет или не имеет права. Возможно, какие-то компромиссы в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом», — сказал Мирзаян.

Политолог также предположил, что Трамп хотел бы использовать украинское направление для достижения внешнеполитических успехов перед промежуточными выборами в ноябре.

«Если Трамп сейчас сможет добиться завершения российско-украинской войны, это будет для него настолько огромным бонусом, что перекроет все его неудачи на других треках. Сейчас у него есть два варианта. Первый — завершить российско-украинскую войну. Второй — захватить Кубу. Других у него нет. Время горит до ноября, поэтому надо что-то решать», — заключил Мирзаян.

Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Встреча прошла в закрытом режиме.

«Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!» — написал глава Белого дома.

Ранее СМИ сообщили о планах Уиткоффа и Кушнера впервые посетить Киев.

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