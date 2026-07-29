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Политика

Трамп угощал конфетами своих соратников во время прощания с Грэмом

Трамп угощал конфетами Вэнса и Бессента во время церемонии прощания с Грэмом

Американский лидер Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом угостил вице-президента Джей Ди Вэнса и министра финансов Скотта Бессента мятными леденцами. На видеозапись обратил внимание Independent.

Как отмечает газета, на церемонии прощания с сенатором в Вашингтонском национальном соборе президент Дональд Трамп был замечен за тем, как делился мятными конфетами с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

На кадрах видно, как Трамп предложил Вэнсу несколько мятных конфет и улыбнулся. Также глава государства передал сладости министру финансов Бессенту. При этом и вице-президент США, и министр смеялись и улыбались.

Линдси Грэма не стало 11 июля. За два дня до этого он в десятый раз посетил Киев. Грэм с 2013 года критиковал Москву и являлся автором множества санкций. В прошлом активный критик Трампа, он превратился в ближайшего соратника президента США. Каким был путь политика и его взгляды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что сенатор Грэм любил войну.

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