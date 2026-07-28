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Политика

В Госдуме напомнили о надежде и здравом смысле перед встречей Трампа и Зеленского

Депутат Чепа понадеялся, что Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта
Евгений Биятов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» возложил надежды на здравый смысл, комментируя предстоящую встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

Он подчеркнул, что ожидания есть всегда, как и надежды на здравый смысл. Чепа призвал вспомнить заявления российского лидера Владимира Путина в 2024 году и после саммита в Анкоридже. Парламентарий напомнил, что Россия готова пойти на определенные уступки, и эта позиция актуальна.

«Вчера Владимир Владимирович говорил все то же самое. Мы готовы. Как услышат сейчас позицию американцы — послушаем», — сказал Чепа.

Во вторник, 28 июня, украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Для чего на самом деле Зеленский поедет в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от визита в США.

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