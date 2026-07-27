Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Под Черниговом пропали украинские солдаты, страдающие временной амнезией

ТАСС: бойцы ВСУ с психическими расстройствами пропали в Черниговской области
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа мобилизованных украинцев, находящихся в предпенсионном возрасте, пропала без вести в Черниговской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, речь идет о бойцах 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями», — уточнили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что некоторые из пропавших бойцов ВСУ страдают психическими расстройствами. В их числе заболевания, вызывающие временную амнезию.

24 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что в Черниговской области не стало более двух десятков украинских военных, у которых выявили неизвестное острое инфекционное заболевание. В госпиталь были отправлены солдаты 36-й путевосстановительной бригады ВСУ, из них 26 человек спасти не удалось.

Ранее Зеленский и командование ВСУ провели совещание по возможным провокациям в Черниговской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!