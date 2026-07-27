Группа мобилизованных украинцев, находящихся в предпенсионном возрасте, пропала без вести в Черниговской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, речь идет о бойцах 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями», — уточнили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что некоторые из пропавших бойцов ВСУ страдают психическими расстройствами. В их числе заболевания, вызывающие временную амнезию.

24 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что в Черниговской области не стало более двух десятков украинских военных, у которых выявили неизвестное острое инфекционное заболевание. В госпиталь были отправлены солдаты 36-й путевосстановительной бригады ВСУ, из них 26 человек спасти не удалось.

Ранее Зеленский и командование ВСУ провели совещание по возможным провокациям в Черниговской области.