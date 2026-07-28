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Политика

Трамп снова «полюбил» Зеленского

WSJ: Трамп продемонстрировал новый оптимизм в отношении Зеленского
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Американский лидер Дональд Трамп снова оптимистично настроен в отношении своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет газета, более года Трамп в частных беседах настаивал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Однако по словам источников, беседовавших с президентом США в последние недели, «он выразил новый оптимизм в отношении Украины и ее лидера Владимира Зеленского». По их данным, Трамп «впечатлен стойкостью» Зеленского.

«Как сообщили источники, эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов, где президент Украины пытался очаровать Трампа, что является частью целенаправленной кампании европейских лидеров по улучшению отношений», — пишет WSJ.

Во вторник, 28 июня, украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе.

При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Для чего на самом деле Зеленский поедет в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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