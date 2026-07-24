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Политика

Проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва

NYT: законопроект США о санкциях против России находится под угрозой срыва
Максим Блинов/РИА Новости

Принятие американского законопроекта о санкциях против России может быть под угрозой срыва. Основной причиной этого являются разногласия относительно расширения полномочий президента Трампа, сообщает New York Times.

Законопроект предполагает введение пошлин до 100% на товары и услуги стран, закупающих российские энергетические ресурсы, однако решение о введении или отмене этих пошлин будет принимать президент.

Однако демократы выступают против предоставления главе государства возможности самостоятельно устанавливать и отменять пошлины до 100% на товары и услуги стран, которые покупают у России нефтепродукты и газ.

До этого сообщалось, что американский сенат может рассмотреть законопроект о санкциях против России уже на следующей неделе. Источники утверждают, что демократы дали понять республиканцам о своей готовности поддержать новые санкции. Законопроект был изменен дважды после кончины сенатора Линдси Грэма. В результате сенаторы снизили максимальную ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и ограничили действие законопроекта, разрешив Трампу вводить пошлины только в отношении не более чем пяти стран.

Ранее сообщалось, что в США увидели проблему в законопроекте сенатора Грэма о санкциях против России.

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