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Политика

На президента Аргентины подали в суд за поездку в Бразилию

Ambito: юристы подали в суд на Милея из-за поездки в Бразилию за госсчет
Natacha Pisarenko/AP

Юристы подали в суд на президента Аргентины Хавьера Милея после его поездки на съезд Либеральной партии в Бразилии. Об этом сообщила газета Ambito.

Авторы иска отметили, что глава государства использовал для участия в мероприятии бразильской оппозиции президентский самолет и государственные средства.

«Государственные ресурсы были использованы не по назначению в угоду политически ангажированным интересам, что, помимо этого, нанесло серьезный ущерб двусторонним дипломатическим отношениям», — говорится в иске.

Милей выступил на съезде партии 25 июля. В своей получасовой речи президент Аргентины позволил себе оскорбительные личные выпады в адрес бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы Верховного суда республики Алешандри ди Морайса.

26 июля МИД Бразилии отозвал посла из Буэнос-Айреса. Ведомство расценило высказывания аргентинского лидера как «оскорбление» в адрес президента Бразилии, ее судебной власти и всего бразильского народа.

Ранее Россия и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома.

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