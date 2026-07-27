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Политика

В Исландии начался референдум о вступлении в ЕС

В Исландии началось досрочное голосование о переговорах по вступлению в ЕС
Shutterstock/FOTODOM

В Исландии началось досрочное голосование на референдуме о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила газета Le Figaro.

В ходе голосования гражданам предстоит ответить на вопрос: «Должна ли Исландия возобновить переговоры о присоединении к ЕС?» Основная часть референдума пройдет 29 августа.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году. Однако переговоры официально прекратились в 2015 году. Сейчас страна входит в Европейскую экономическую зону и Шенгенскую зону.

В феврале газета Politico сообщила, что власти Исландии рассматривают возможность повторного запуска процесса вступления в ЕС раньше задуманного в связи с ростом геополитической напряженности. Изначально правящая партия планировала возобновить процесс к 2027 году, однако на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на Гренландию и введения пошлин власти задумались о переносе референдума на август текущего года.

Ранее президент Финляндии предложил расширить Евросоюз с 27 до 40 стран.

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