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Политика

Американист объяснил слова Трампа о «четвертом» президентском сроке

Политолог Дудаков: Трамп троллит демократов заявлением о четвертом сроке
Evan Vucci/AP

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении баллотироваться на «четвертый» президентский срок является попыткой «потроллить» демократов и отвлечь общественность от насущных вопросов внутренней политики Штатов. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Это попытка найти легкий повод для того, чтобы потроллить своих оппонентов в стане демпартии, заставить их снова истерить, кричать, обсуждать фейковые виртуальные инфоповоды, вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, которые стоят перед Америкой. Это сложное экономическое состояние, инфляция, рост цен на топливо, вызванный перекрытием Ормузского пролива, провал в рамках операции в Иране», — сказал американист.

Дудаков напомнил, что у Трампа нет никаких шансов пойти еще на один президентский срок, поскольку для этого в США требуется изменение конституции. Американскому президенту с такой инициативой придется набрать больше двух третей голосов в обеих палатах Конгресса, пояснил Дудаков, что нереально в условиях современной «расколотой Америки».

Дональд Трамп заявил о намерении идти на четвёртый президентский срок, хотя он сейчас находится только на втором.

По его словам, он победил на президентских выборах в США уже три раза.

Ранее Трамп высказался о нехватке у США боеприпасов для войны с Ираном.
 

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