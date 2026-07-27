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Политика

Володин заявил, что депутаты Госдумы не позволят посягать на ценности и суверенитет России

Володин: Россия открыта для диалога с другими странами, но на равных
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российская Федерация открыта для диалога, но на равных, депутаты выступают за многополярный мир и не позволят посягать на ценности и суверенитет страны. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время заключительного пленарного заседания восьмого созыва.

«Определяя наши задачи по развитию межпарламентских связей, мы руководствовались принципом «Россия открыта для диалога, но на равных», — сказал парламентарий.

По его словам, Россия хочет выстраивать с другими государствами отношения, которые будут основаны на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов. Именно на этот фундамент опирались депутаты, когда речь шла о межпарламентских связях, отметил Володин.

Спикер нижней палаты добавил, что депутаты делали все, чтобы укрепить отношения с теми, кто разделяет принципы Российской Федерации.

Володин подчеркнул, что дружба является «улицей с двусторонним движением», Россия не приемлет вмешательство во внутренние дела независимых государств.

Ранее Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы.

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