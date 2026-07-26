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Политика

В Европарламенте потребовали расследовать дело о тайной тюрьме ЦРУ в Литве

Глава партии правящей коалиции Литвы призвал разобраться с тайной тюрьмой ЦРУ
Javier Vazquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер партии литовской правящей коалиции Демократического союза «Во имя Литвы» Виргиниюс Синкявичюс призвал провести расследование о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики. Об этом сообщает LRT.

«Если есть судебные решения, в которых Литва проигрывает, то говорить, что ничего не было, невозможно», — заявил политик журналистам, признав, что это неудобный вопрос.

Виргиниюс Синкявичюс является председателем партии Демократический союз «Во имя Литвы» и заместителем председателя фракции «Зеленые / Европейский свободный альянс» в Европарламенте.

Политик подчеркнул, что дела, проигранные Литвой в Европейском суде по правам человека, позволяют сделать вывод о реальном существовании секретного объекта. По его словам, необходим парламентский запрос, который дал бы исчерпывающие ответы на все вопросы и позволил бы избежать появления теорий заговора, не политизируя тему.

Европейский суд по правам человека обязал Литву выплатить компенсацию гражданину Саудовской Аравии Абду Аль-Рахиму Хусейну Аль-Нашири в размере €30 тыс. за незаконное содержание в секретной тюрьме ЦРУ. Это уже третье подобное решение ЕСПЧ в делах против Литвы.

Слухи о существовании тюрьмы ЦРУ в Литве впервые появились в 2009 году. Тогда телеканал ABC News сообщил, что в 2004-2005 годах в секретном объекте под Вильнюсом содержались восемь подозреваемых в терроризме. Парламентское расследование не подтвердило факт задержания, но выявило подготовку к размещению заключенных.

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