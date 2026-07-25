Финляндии больше нет, она стала частью фашистского Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

«Фактически Финляндии больше нет, она является частью фашистского Запада», — сказал политик.

Он пояснил, что его страна стала зоной боевых действий, так как там теперь находится НАТО.

Туртиайнен был депутатом финского парламента в 2019-2023 годах. В 2021 году его исключили из партии «Истинные финны», он основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с РФ и против вступления Финляндии в НАТО. В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженцев.

До этого другой финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал глупостью намерение Франции и Швеции передать Украине более 200 истребителей в ближайшие годы. Он заявил, что Европа нагнетает обстановку до беспрецедентного уровня.

Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года.

Ранее профессор Хельсинкского университета заявил, что финским властям нужно вывести американские войска с территории страны.