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Политика

Фридман начал арбитражное разбирательство против Нидерландов

«Ведомости»: Фридман подал иск к Нидерландам об экспроприации инвестиций
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский предприниматель Михаил Фридман обвинил Нидерланды в экспроприации инвестиций и инициировал арбитраж с этой страной. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений», — говорится в материале.

Предприниматель требует компенсацию от Нидерландов за изъятие его активов в Amsterdam Trade Bank, группе Veon и сети Holland & Barrett, оценивая ущерб в несколько сотен миллионов долларов. Спор будет рассматриваться в Дубайском международном финансовом центре под председательством Диалы Хименес, а интересы истца представят международные группы юристов из России, Великобритании и Франции.

В марте послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении на полгода санкций в отношении российских физических и юридических лиц, отказавшись исключить из списка бизнесмена Михаила Фридмана, который ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу.

Ранее суд ЕС снял санкции с бизнесмена Гуцериева.

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