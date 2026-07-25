Президент Украины Владимир Зеленский способен жестко устранять своих политических конкурентов под страхом проиграть выборы. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

В качестве примера политик привел пример украинского олигарха Вадима Ермолаева, на которого совершили неудачное покушение в Монако. Выборы президента еще не начались, а теракт уже совершен, указал Азаров.

Выборы президента Украины должны были состояться в 2024 году, однако их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский не раз озвучивал условия для проведения выборов. В начале июля «Украинская правда» писала, что он провел секретные переговоры в своей резиденции под Киевом, в ходе которых обсудил проведение выборов осенью этого года.

В Великобритании предполагают, что Соединенное Королевство может отвернуться от Зеленского, если тот проиграет на выборах и потеряет легитимность.

Ранее в Госдуме выскказались о желании Залужного стать президентом Украины.