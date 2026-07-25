Иран сделал предложение Армении по расширению экспорта газа

Тегеран предложил Еревану новую коммерческую схему для наращивания поставок природного газа в Армению. Об этом сообщает иранское агентство Mehr по итогам встречи министра нефти Мохсена Пакнеджада с армянским министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном.

Пакнеджад подчеркнул, что нынешнее энергетическое сотрудничество между странами реализуется по принципу обмена газа на электроэнергию, но Иран выдвинул альтернативную модель, ориентированную на увеличение объемов экспорта газа.

Кроме того, по словам министра, стороны договорились сформировать совместную рабочую группу и как можно скорее приступить к ее работе, чтобы к следующему раунду переговоров иметь конкретные результаты для оценки.

В ходе встречи также обсуждались перспективные направления энергетического взаимодействия: расширение двусторонней торговли, экспорт технических и инжиниринговых услуг, строительство нефтеперерабатывающих мощностей и поставки нефтепродуктов в Армению.

Ранее эксперт усомнился в способности Армении заменить российский газ.