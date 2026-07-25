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Политика

Стало известно об интересе Китая к грузоперевозкам по Иртышу

Губернатор Хоценко: Китай заинтересован в трансграничной перевозке по Иртышу
Владимир Песня/РИА Новости

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о перспективах создания трехстороннего транспортного проекта с участием России, Казахстана и Китая. Речь идет о развитии трансграничных грузоперевозок по реке Иртыш, к которому уже проявляют интерес китайская сторона, пишет ТАСС.

По словам главы региона, использование Иртыша позволит соединить внутренние китайские маршруты с транспортными сетями Казахстана, Сибири и северных территорий России с последующим выходом на Северный морской путь. Также возможна интеграция с Транссибирской магистралью для связи с европейской частью РФ. Реализация этого направления способна снизить логистические затраты, сформировать альтернативные пути доставки и нарастить объем грузооборота между тремя государствами.

В рамках подготовки инфраструктуры Омская область уже реализует проект строительства Красногорского водоподъемного гидроузла. Это позволит стабилизировать уровень воды в районе Омска, что положительно скажется на судоходстве, водоснабжении и экологии реки.

Хоценко также рассказал об инициативе по созданию межгосударственной программы комплексного освоения Иртыша. Программа может включать дноуглубительные работы, модернизацию портовой инфраструктуры, развитие мультимодальных перевозок и научные исследования. Координацию данного процесса предлагается поручить межправительственной комиссии России и Казахстана.

Кроме того, губернатор намерен посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая для обсуждения новых логистических маршрутов.

Ранее в Китае заявили, что не будут мириться с санкциями Евросоюза против России.

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