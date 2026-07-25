Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В правительстве Австрии отвергли шансы Украины вступить в ЕС в ближайшие годы

Министр Австрии по делам Европы: Украина не вступит в ЕС в ближайшие годы
Benoit Tessier/Reuters

Полноправное вступление Украины в Европейский союз в ближайшие годы невозможно. Об этом заявила австрийский министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр в интервью газете Welt am Sonntag.

Чиновница напомнила, что на украинской территории продолжаются боевые действия, а прогноз по срокам их возможного завершения отсутствует. Кроме того, добавила Бауэр, невозможно предугадать, какие условия сложатся в стране после окончания боев.

По ее мнению, недопустимо искусственно назначать какие-то предполагаемые даты вступления Украины в ЕС без учета реальных обстоятельств, а потом не соблюдать эти сроки.

«Ускоренное вступление просто по запросу — так, конечно, не пойдет. Мы обязаны тщательно оценивать способность самого ЕС принимать новых членов», — пояснила министр.

Бауэр также раскритиковала позицию президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее словам, в последние месяцы все чаще пытался диктовать Евросоюзу дату вступления. Она напомнила, что все страны-кандидаты должны соблюдать единые правила и заслуживать членство своими достижениями.

Киеву еще предстоит проделать большую работу, в частности в сфере борьбы с коррупцией, верховенства закона и внедрения европейского права, подчеркнула австрийский министр.

По ее словам, вступление Украины с ее 39-миллионным населением и специфическим устройством сельскохозяйственной отрасли окажет существенное влияние на ЕС. Бауэр продвигает схему постепенной интеграции новых стран-членов объединения с перспективой частичного членства на начальных этапах.

Австрийский министр является последовательной сторонницей жесткой миграционной политики и противницей неоднородного подхода к новым претендентам на вступление в ЕС. В феврале она называла нереалистичными предположения о том, что Украина может стать членом Евросоюза уже в 2027 году, и предупреждала о недопустимости двойных стандартов.

Ранее экс-глава Пентагона рассказал, каким может быть вступление Украины в НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!