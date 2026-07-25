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Политика

Зеленский назвал Трампа «хорошим» лидером

Зеленский не стал назвать Трампа лучшим президентом США
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не захотел называть коллегу Дональда Трампа лучшим президентом США в интервью американскому блогеру Лоре Лумер. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на соответствующий вопрос журналиста украинский лидер назвал лучшим руководителем Соединенных Штатов Авраама Линкольна (1861 — 1865 гг.). После этого Лумер предупредила, что Трамп будет смотреть это интервью.

Зеленский отметил, что Трамп является хорошим и сильным лидером, лучшим или нет, — покажет история.

«Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», — добавил президент Украины.

Накануне украинские СМИ написали, что Зеленский встретится с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе — на 28 июля. Украинский лидер прибудет на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Ранее Трамп допустил завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.

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