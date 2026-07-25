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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Дипломат объяснил, почему не было продлено действие СНВ-3

Гатилов: СНВ-3 не продлили из-за желания США сохранить возвратный потенциал
Евгений Биятов/РИА Новости

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не был продлен в связи с желанием США сохранить возвратный ядерный потенциал. Об этом журналистам РИА Новости сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, американская сторона проигнорировала выдвинутое Москвой предложение «по поддержанию сдержанности и предсказуемости в стратегической сфере». Как заявили в Вашингтоне, после истечения срока действия СНВ-3 у них появится «свобода рук» и возможность действовать с позиции силы.

«В феврале этого года из-за позиции Вашингтона не был продлен срок действия Договора о СНВ», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что США пока официально не объявляли о наращивании числа ядерных боезарядов. Несмотря на это, они уже предупредили о готовности оперативно задействовать свой возвратный потенциал. Также американцы выразили готовность модифицировать часть своих самолетов, чтобы они могли доставлять ядерное оружие.

6 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты сделали ставку на гонку вооружений, отказавшись добровольно соблюдать центральные ограничения СНВ-3.

Ранее в Кремле рассказали, что для России принципиальнее в вопросе контроля над вооружениями.

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