Президент Бангладеш подал в отставку

Президент Бангладеш Чуппу подал в отставку из-за проблем со здоровьем

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку. Об этом пишет газета Daily Star.

«Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку», — говорится в сообщении.

Шахабуддин рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем.

В соответствии с конституцией страны, временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента.

Мохаммад Шахабуддин Чуппу стал президентом Бангладеш в апреле 2023 года. В 2024-м временное правительство страны возглавил Мухаммад Юнус. Премьер-министр Шейх Хасина тогда ушла в отставку на фоне студенческих протестов в Бангладеш.

Еще в декабре прошлого года Шахабуддин Чуппу заявил агентству Reuters, что хочет уйти в отставку, потому что чувствует себя униженным временным правительством страны, которое возглавляет нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

Ранее власти Индии распорядились отключить интернет в центре Дели из-за протестов.