Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Президент Бангладеш подал в отставку

Президент Бангладеш Чуппу подал в отставку из-за проблем со здоровьем
Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку. Об этом пишет газета Daily Star.

«Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку», — говорится в сообщении.

Шахабуддин рассказал, что у него есть проблемы со здоровьем.

В соответствии с конституцией страны, временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента.

Мохаммад Шахабуддин Чуппу стал президентом Бангладеш в апреле 2023 года. В 2024-м временное правительство страны возглавил Мухаммад Юнус. Премьер-министр Шейх Хасина тогда ушла в отставку на фоне студенческих протестов в Бангладеш.

Еще в декабре прошлого года Шахабуддин Чуппу заявил агентству Reuters, что хочет уйти в отставку, потому что чувствует себя униженным временным правительством страны, которое возглавляет нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

Ранее власти Индии распорядились отключить интернет в центре Дели из-за протестов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!