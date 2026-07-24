Таможенные пошлины США застали врасплох Евросоюз

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила в интервью Reuters, что объявление США новых таможенных пошлин стало для сообщества неприятным сюрпризом.

По ее словам, между Брюсселем и Вашингтоном была заключена сделка, и европейская сторона придерживалась этой сделки.

«Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», — сказала Каллас.

Помимо этого, дипломат подчеркнула необоснованность новых ограничений. По ее словам, трудовое законодательство стран Евросоюза лучше, чем в США, в странах сообщества «есть оплачиваемый отпуск, есть очень хорошие условия труда».

24 июля США ввели торговые пошлины в отношении 60 стран из-за их неспособности обеспечить запрет на принудительный труд. Размер устанавливаемых мер варьируется в зависимости от страны и статуса выполнения требований. Для Канады, Мексики, Великобритании и Индии ставка составит 10%, для ряда других стран, включая государства Европейского союза, 12,5%.

Ранее Вашингтон пригрозил Европе новыми пошлинами в случае введения налога на компании США.