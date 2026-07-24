Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД РФ ответили на вопрос о подготовке поездки Лаврова в Иран

Руденко: МИД РФ прорабатывает визит Лаврова в Иран
Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Предстоящий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Иран находится на стадии проработки. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Мы над этим работаем», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о подготовке поездки Лаврова в Тегеран.

Также он обратил внимание, что российская сторона заинтересована в продолжении диалога между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. По словам Руденко, поиски дипломатических путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке должны быть возобновлены в интересах всех государств региона, страдающих от боевых действий. При этом замминистра подчеркнул, что Москва рассматривает последние удары американских войск по иранской территории как одностороннее нарушение меморандума, недавно заключенного Вашингтоном и Тегераном.

13 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи анонсировал визит Лаврова в республику. Он заверил, что даты поездки будут объявлены сразу, как только стороны достигнут соответствующих договоренностей.

Ранее журналисты узнали о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить саммит БРИКС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!