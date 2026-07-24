В МИД РФ ответили на вопрос о подготовке поездки Лаврова в Иран

Предстоящий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Иран находится на стадии проработки. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Мы над этим работаем», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о подготовке поездки Лаврова в Тегеран.

Также он обратил внимание, что российская сторона заинтересована в продолжении диалога между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. По словам Руденко, поиски дипломатических путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке должны быть возобновлены в интересах всех государств региона, страдающих от боевых действий. При этом замминистра подчеркнул, что Москва рассматривает последние удары американских войск по иранской территории как одностороннее нарушение меморандума, недавно заключенного Вашингтоном и Тегераном.

13 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи анонсировал визит Лаврова в республику. Он заверил, что даты поездки будут объявлены сразу, как только стороны достигнут соответствующих договоренностей.

Ранее журналисты узнали о планах президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить саммит БРИКС.