В США сообщили, что сотрудники американской администрации планируют посетить Россию

Сотрудники администрации президента США осенью или зимой планируют посетить Россию. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна в беседе с ТАСС.

«Наряду с ними (американскими законодателями. — «Газета.Ru») также будут другие, не выборные лица, а правительственные чиновники, именно из администрации. Они тоже туда поедут», — сказала она, не уточнив, о ком идет речь.

Луна добавила, что в скором времени может быть опубликовано заявление со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Как заявили в российском МИД, министр довел до госсекретаря реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран. Он также подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов США и РФ в Анкоридже.

Ранее политолог оценил длительность переговоров между Лавровым и Рубио.