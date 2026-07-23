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Политика

Политолог оценил длительность переговоров между Лавровым и Рубио

Политолог Подлесный: 35 минут диалога Лаврова и Рубио хватило для сверки часов
Telegram-канал «Мария Захарова»

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный в интервью kp.ru прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которые продлились 35 минут.

«Если речь идет о выработке принципиально новых договоренностей или обсуждении фундаментальных вопросов российско-американских отношений — это, конечно, немного. За такое время сложно детально пройтись по всем спорным темам, особенно когда позиции сторон существенно расходятся», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, для «сверки часов», обмена сигналами или уточнения отдельных моментов, этого вполне достаточно. Тем более, российская делегация общалась на английском языке, сэкономив время на последовательный перевод.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершились в 12:31 (7:31 мск).

В МИД РФ позднее сообщили, что Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики европейских стран. Министр также подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов США и РФ в Анкоридже.

Ранее Рубио пообещал, что США попытаются найти компромисс по Украине.

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