Дмитриев оценил возможные действия США в ответ на наложенный Евросоюзом штраф на Google

Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google

Соединенные Штаты могут ответить на наложенный Евросоюзом штраф на компанию Google новыми пошлинами. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Пока ЕС атакует Google «широким мечом против американской изобретательности», реакция США начинает проявляться в виде резких слов, которые вскоре могут перерасти в карательные тарифы», – написал Дмитриев.

Накануне Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн за нарушение требований Закона о цифровых рынках (DMA). Регулятор заявил, что американская корпорация не выполнила обязательства по обеспечению равных условий конкуренции в цифровой среде.

В рамках разбирательства Еврокомиссия назначила два отдельных взыскания: €640 млн за нарушения, связанные с поисковыми сервисами, и €430 млн за ограничения в работе разработчиков приложений.

Ранее суд обязал Google выплатить в ЕС штраф в размере €4,1 млрд.