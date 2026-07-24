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Политика

Дмитриев оценил возможные действия США в ответ на наложенный Евросоюзом штраф на Google

Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Соединенные Штаты могут ответить на наложенный Евросоюзом штраф на компанию Google новыми пошлинами. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Пока ЕС атакует Google «широким мечом против американской изобретательности», реакция США начинает проявляться в виде резких слов, которые вскоре могут перерасти в карательные тарифы», – написал Дмитриев.

Накануне Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн за нарушение требований Закона о цифровых рынках (DMA). Регулятор заявил, что американская корпорация не выполнила обязательства по обеспечению равных условий конкуренции в цифровой среде.

В рамках разбирательства Еврокомиссия назначила два отдельных взыскания: €640 млн за нарушения, связанные с поисковыми сервисами, и €430 млн за ограничения в работе разработчиков приложений.

Ранее суд обязал Google выплатить в ЕС штраф в размере €4,1 млрд.

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