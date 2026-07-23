Финляндия нарастила импорт российских товаров

Yle: Финляндия в январе-апреле нарастила импорт из России в денежном выражении

Финляндия в январе-апреле 2026 года нарастила импорт из России в денежном выражении. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, ссылаясь на данные таможенной службы.

«Импорт из России в Финляндию вырос в начале года… В январе–апреле стоимость импорта составила €285 млн, что на €15 млн больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в материале.

В Финляндию все еще ввозят товары, которые не подпадают под санкции. Большая часть стоимости импорта за указанный период пришлась на никель и связанные с ним товары. В количественном выражении больше всего было завезено аммиака.

Издание полагает, что в ближайшее время импорт аммиака из России сократится из-за санкций ЕС, а также введенных Россией экспортных пошлин на железнодорожные перевозки.

До этого Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе двух стран. Документ был передан 9 июля, хотя ограничения действуют с начала месяца. Срок их действия и причины введения Москва не назвала.

Ранее в Финляндии высказались о проблемах из-за закрытых границ с Россией.