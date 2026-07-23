Венгрия начала расследование из-за санкций ЕС, сорвавших проект с Россией

Венгрия начала расследование по срыву проекта с РФ и Египтом из-за санкций ЕС

Власти Венгрии инициировали проверку в связи с потенциальными финансовыми потерями, вызванными санкциями Евросоюза. Рестрикции стали причиной выхода российских участников из совместного предприятия по выпуску железнодорожных вагонов, предназначенных для Египта, сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, разбирательство поручено Министерству экономики и энергетики.

«Из-за санкций Россия вышла из этого проекта, а предусмотренный контрактом срок его завершения стремительно приближается. Однако более 200 вагонов до сих пор не поставлены, в результате чего риски, связанные с невыполнением обязательств, ложатся на венгерское государство», — пояснил глава кабмина.

Он также отметил, что банк Exim уже предоставил Египту кредит на несколько сотен миллионов евро. На сегодняшний день убыток по данному проекту оценивается в 28,5 млрд форинтов (€78 млн).

В дополнение к этому глава правительства сообщил, что планируются консультации с египетскими партнерами. Цель переговоров — определить, стоит ли продолжать сотрудничество по контракту или разорвать его, чтобы сократить нагрузку на государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что в Венгрии начали расследование связей Сийярто с Россией.