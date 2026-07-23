Политолог оценил слова Рубио о «новых идеях» по Украине

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Вашингтон готов предложить «новые идеи» по урегулированию конфликта на Украине.

По словам эксперта, означает ли данное высказывание полный отход от договоренностей в Анкоридже, пока не ясно. Как считает Лошкарев, администрация президента США Дональда Трампа придерживается стратегической неопределенности и может выдвигать взаимоисключающие цели.

Он обратил внимание на недавнее заявление Рубио о том, что во время саммита на Аляске не было достигнуто соглашения. Российская сторона при этом указывала на то, что приняла предложения США, которые затем фактически отверг Киев. Кроме того, Белому дому приходится учитывать двухпартийный антироссийский консенсус, в частности, рассматриваемый законопроект о санкциях против РФ, разработанный сенатором Линдси Грэмом.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Они начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершились в 12:31 (7:31 мск).

Позднее Рубио заявил, что США хотят добиться заключения мирного соглашения по Украине и окончания боевых действий, и Вашингтон «готов сыграть» в этом процессе «любую положительную роль».

Госсекретарь также отметил, что Трамп считает текущий конфликт «бессмысленным» и хочет добиться его завершения. И американцы готовы предложить «новые идеи и концепции» «в подходящей обстановке и форме», если появится такая возможность и будут созданы необходимые условия.

Ранее Рубио объяснил провал предыдущих предложений по Украине.