«США не до переговоров»: американист о встрече Лаврова и Рубио

Американист Блохин: США и Европа не заинтересованы в переговорах

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин в интервью «Новости Mail» прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле.

Эксперт обратил внимание, что встреча длилась чуть более получаса. По его словам, за это время ничего детально обсудить нельзя, а можно лишь обменяться мнениями.

Как считает Блохин, украинский вопрос уже не так важен для президента США Дональда Трампа, поскольку фокус его внимания сместился на Иран.

«Сегодня ни [украинский лидер Владимир] Зеленский, ни Европа, ни Соединенные Штаты особо не жаждут переговоров», — сказал политолог.

Он выразил уверенность, что в сложившихся условиях Россия может добиться своих целей только на поле боя.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Они начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершились в 12:31 (7:31 мск).

В МИД РФ позднее сообщили, что Лавров довел до Рубио реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и подчеркнул недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики европейских стран. Министр также подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов США и РФ в Анкоридже.

Ранее американист усомнился в прекращении помощи Украине со стороны США.