Лавров и Рубио одобрили контакты «Роскосмоса» и НАСА

Лавров и Рубио отметили возобновление полноценных контактов «Роскосмоса» и НАСА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио отметили возобновление контактов «Роскосмоса» и НАСА. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Лавров и Рубио во время переговоров в Маниле также высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.

14 июля ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» успешно стартовала с космодрома Байконур. Командиром экипажа «Союза МС-29» стал российский космонавт Петр Дубров. В состав также вошли бортинженеры Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Планируется, что новая команда проведет на орбите 261 сутки.

«Союз-2.1а» – российская трехступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства «Союз-2», предназначенная для запуска пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также различных космических аппаратов на околоземную орбиту.

Ранее «Роскосмос» и НАСА договорились координировать спутниковые группировки.