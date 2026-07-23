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Политика

Посол рассказал о незаконном задержании российских дипломатов Молдавией

Посол Озеров: Молдавия задерживает дипломатов России незаконно
Михай Карауш/РИА Новости

Полиция и пограничники Молдавии с подачи Запада незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают и останавливают диптранспорт. Об этом RT рассказал посол РФ в республике Олег Озеров.

Он утверждает, что данные действия направлены на разрыв дипломатических отношений Москвы и Кишинева.

Озеров утверждает, что за всеми действиями стоит Служба информации и безопасности Молдавии (аналог ФСБ).

21 июля министерство иностранных дел РФ вызвало посла Молдавии в стране Лилиана Дария. Причиной для вызова послужили два инцидента с сотрудниками посольства Москвы в Кишиневе. 19 июля молдавские правоохранители остановили автобус дипмиссии под предлогом проверки документов, а затем без каких-либо разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При этом к возмутившимся российским дипломатам была применена сила, также им грозили задержанием.

Ранее в Молдавии раскрыли причину присоединения к санкциям против России.

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