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Политика

Отставка Сырского не остановила массовые протесты на Украине

Протесты в 15 городах Украины продолжаются после отставки главкома ВСУ Сырского
Efrem Lukatsky/AP

Протесты охватили в среду не менее 15 городов Украины, несмотря на отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие седьмой день продолжают требовать восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны. Несмотря на то, что Владимир Зеленский накануне частично исполнил ультиматум протестующих, отправив Сырского в отставку, участники продолжают настаивать на требовании вернуть Федорову должность главы Минобороны.

На прошлой неделе Федорова отправили в отставку с поста министра обороны Украины, после чего в стране начались массовые протесты. СМИ писали, что чиновника уволили из-за конфликта с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Федоров якобы пытался добиться отставки Сырского, но Зеленский встал на сторону военачальника.

Участники митингов требовали от властей сделать все наоборот — вернуть Федорова и уволить Сырского. К 18 июля акции переросли в демонстрации, на которых критике подвергся уже сам глава государства. В итоге 21 июля Сырского все же отправили в отставку.

Ранее журналисты заподозрили Федорова в намерении стать президентом Украины.

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