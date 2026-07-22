Западу от Украины нужны только полезные ископаемые и аграрные мощности, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на открытых дебатах Совбеза организации по управлению природными ресурсами. Расшифровка его речи опубликована на сайте постпредства.

По словам российского дипломата, западные страны даже не скрывают, что намерены за бесценок получить в свое распоряжение содержимое украинских недр и сельскохозяйственные ресурсы страны. Чумаков отметил, что в прошлом подобные притязания неоднократно провоцировали глубокие кризисы в сфере безопасности.

«Не является исключением и Украина. Для ряда западных государств она представляет интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник богатых сельскохозяйственных ресурсов и критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы. Об этом даже не стесняются говорить публично», — констатировал зампостпреда РФ.

Он напомнил, что военные операции США и их союзников в Ираке, Ливии и Сирии тоже были сопряжены с борьбой за природные ресурсы. По словам Чумакова, продолжающийся ближневосточный кризис во многом обусловлен американскими попытками заполучить контроль над Ормузским проливом.

Ранее на Западе раскрыли, чем грозят мировому рынку конфликты на Украине и Ближнем Востоке.