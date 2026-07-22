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Политика

Политолог назвал поражением Зеленского смену главкома ВСУ

Политолог Скачко: уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Уволив главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, президент страны Владимир Зеленский потерпел политическое поражение, поскольку пошел на поводу у толпы, собранной сторонниками экс-министра обороны Михаила Федорова. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Требования протестующих корректировались: сначала они выступали против отставки Федорова, потом за смену главкома ВСУ и наконец за назначение [нынешнего главкома ВСУ Михаила] Драпатого. То есть «картонный майдан» — абсолютно управляемая акция», — сказал аналитик.

По его прогнозам, для исправления медийной репутации армии украинское руководство рискнет сосредоточить резервы и провести показательное наступление. Однако его исход известен заранее, считает Скачко.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

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