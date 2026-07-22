Лавров заявил о тревоге в РФ из-за одного желания Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН заявил, что Россия обеспокоена информацией о желании Германии получить доступ к ядерному оружию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это ... вызывает тревогу», — отметил Лавров.

21 июля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко говорил, что исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки не удивляют, России надо учитывать это в военном планировании.

За день до этого Служба внешней разведки России заявила, что власти Германии пытаются получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. В ведомстве считают, что Берлин уже располагает необходимой научной базой. Подробнее о возможных сроках создания атомной бомбы, нынешнем участии Германии в программе Nuclear Sharing НАТО и усилении ее военного потенциала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоились работами ядерно-оружейной направленности в ФРГ.