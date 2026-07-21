В МИД прокомментировали заявлении СВР о планах ФРГ получить доступ к ядерному оружию

Исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки не удивляют, России надо учитывать это в военном планировании. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Сегодня происходят изменения в законодательстве целого ряда стран, которые стремятся к получению ядерных средств, отметил дипломат. По словам Грушко, такая линия в целом встраивается в общую линию Запада, прежде всего стран — членов НАТО, которые последовательно усиливают роль ядерного компонента не только в военных стратегиях, но и в военном планировании.

Замглавы МИД РФ добавил, что Североатлантический альянс самопроизвольно присвоил себе ядерный статус.

20 июля Служба внешней разведки России заявила, что власти Германии пытаются получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. В ведомстве считают, что Берлин уже располагает необходимой научной базой. Подробнее о возможных сроках создания атомной бомбы, нынешнем участии Германии в программе Nuclear Sharing НАТО и усилении ее военного потенциала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоились работами ядерно-оружейной направленности в ФРГ.