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Политика

Лавров прокомментировал возможное возобновление зерновой сделки

Лавров: никаких предложений по возобновлению черноморской сделки не было
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация не получала никаких предложений по возобновлению черноморской, или зерновой, сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах, передает ТАСС.

По словам дипломата, опыт этой инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша показывает, что она была односторонней. И те принципы, которые обговаривались между сторонами для реализации сделки, выполнялись исключительно в интересах Украины.

«И ооновцы здесь сыграли не очень благовидную роль. Так что это (возобновление инициативы — прим. ред.) не обсуждалось вообще», — сказал Лавров.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинил в срыве выполнения черноморской зерновой сделки.

Зерновую сделку заключили представители ООН, России, Турции и Украины в Стамбуле 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и по снятию барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года.

Ранее МИД России выразил надежду, что новый генсек ООН учтет ошибки предшественника.

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