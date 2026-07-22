Лавров прокомментировал возможное возобновление зерновой сделки

Лавров: никаких предложений по возобновлению черноморской сделки не было

Российская Федерация не получала никаких предложений по возобновлению черноморской, или зерновой, сделки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах, передает ТАСС.

По словам дипломата, опыт этой инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша показывает, что она была односторонней. И те принципы, которые обговаривались между сторонами для реализации сделки, выполнялись исключительно в интересах Украины.

«И ооновцы здесь сыграли не очень благовидную роль. Так что это (возобновление инициативы — прим. ред.) не обсуждалось вообще», — сказал Лавров.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинил в срыве выполнения черноморской зерновой сделки.

Зерновую сделку заключили представители ООН, России, Турции и Украины в Стамбуле 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и по снятию барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года.

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