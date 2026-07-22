В Госдуме заявили, что Россия уточнит «объекты первоочередного поражения» в Германии

Россия в ответ на исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки уточнит «объекты первоочередного поражения» на территории ФРГ. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Уточнение каталога объектов первоочередного поражения [в ФРГ]», — ответил парламентарий, говоря о реакции России на ядерные разработки ФРГ.

Накануне заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки не удивляют Москву, России надо учитывать это в военном планировании.

20 июля Служба внешней разведки России сообщила, что власти Германии пытаются получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. В ведомстве считают, что Берлин уже располагает необходимой научной базой. Подробнее о возможных сроках создания атомной бомбы, нынешнем участии Германии в программе Nuclear Sharing НАТО и усилении ее военного потенциала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО обеспокоились работами ядерно-оружейной направленности в ФРГ.