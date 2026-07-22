В Совфеде РФ высмеяли назначение нового главнокомандующего ВСУ

Член Совета Федерации России Дмитрий Рогозин высмеял назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сенатор прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Драпатый от слова «драпать»?» — поинтересовался парламентарий.

На прошлой неделе министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку, после чего в стране начались массовые протесты. Как писали СМИ, чиновник конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и пытался добиться его отставки, однако глава государства Владимир Зеленский встал на сторону военачальника. Участники митингов требовали вернуть Федорова и уволить Сырского. К 18 июля акции протеста переросли в демонстрации, на которых критике подвергался уже сам Зеленский.

21 июля Сырского все же сняли с занимаемой должности, на его место назначив генерал-майора ВСУ Драпатого. Последний в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск». Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск Михаила Драпатого.