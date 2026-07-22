Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Совфеде РФ высмеяли назначение нового главнокомандующего ВСУ

Сенатор Рогозин высмеял назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации России Дмитрий Рогозин высмеял назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сенатор прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Драпатый от слова «драпать»?» — поинтересовался парламентарий.

На прошлой неделе министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку, после чего в стране начались массовые протесты. Как писали СМИ, чиновник конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и пытался добиться его отставки, однако глава государства Владимир Зеленский встал на сторону военачальника. Участники митингов требовали вернуть Федорова и уволить Сырского. К 18 июля акции протеста переросли в демонстрации, на которых критике подвергался уже сам Зеленский.

21 июля Сырского все же сняли с занимаемой должности, на его место назначив генерал-майора ВСУ Драпатого. Последний в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск». Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск Михаила Драпатого.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!