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Политика

Политолог раскрыл, изменятся ли отношения Британии и РФ с приходом нового главы МИД

Политолог Куликов: новый глава МИД Британии не изменит политкурс Лондона
Joel Goodman/Global Look Press

Отношения Москвы и Лондона вряд ли изменятся с приходом нового главы МИД Великобритании Эда Милибэнда. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

Он напомнил, как министр иностранных дел России Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал старшему брату Эда — Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост главы МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Эксперт не исключил, что и младший брат может выбрать ошибочный тон в разговоре с РФ.

«Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними», — отметил аналитик.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

В тот же день Бернем назначил бывшего министра энергетики Эда Милибэнда главой МИД страны.

Ранее стал известен новый министр финансов Великобритании.

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