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Политика

СМИ узнали о планах Трампа ввести новые пошлины на товары из десятков стран

FT: Трамп может ввести новые пошлины на товары из 60 стран уже на этой неделе
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что новые меры могут быть введены после истечения 17 июля срока действия нынешней 10-процентной пошлины. Чиновники подготовили для президента США несколько вариантов будущих действий, говорится в статье.

Правовой основой для новых рестрикций может стать расследование предполагаемого использования подневольного труда, начатое в марте этого года. Такая процедура предоставит администрации Трампа возможность обойти ограничения, установленные Верховным судом после отмены введенных главой государства импортных пошлин.

По данным FT, в начале новые ограничения, как ожидается, будут сопоставимы с действующей ставкой в 10%. Одновременно команда американского лидера проводит другие торговые расследования, которые в будущем могут позволить ввести более высокие пошлины.

Ранее Трамп ввел пошлины на хоккейные клюшки и цемент из Канады.

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